Отечественные предприниматели снизили ценовые ожидания

Вместе с тем текущие оценки ценовых ожиданий поднялись до рекордных за последнее время 22,2 пункта. Также перешел к росту после полугодичного падения индикатор бизнес-климата Центробанка: он вырос с 3,9 до 5,2 пункта — это свидетельствует об увеличении экономической активности.

Ценовые ожидания компаний зачастую соответствуют динамике индекса цен производителей. Это позволяет использовать их как опережающий индикатор изменения цен.

В отличие от инфляционных ожиданий россиян уровень ценовых ожиданий измеряется не как медиана роста цен, ожидаемого на протяжении последующих 12 месяцев, а в виде баланса ответов на вопрос о прогнозируемом изменении на протяжении ближайших трех месяцев отпускных цен.

Ранее финансовые аналитики допустили, что по итогу 2025 года инфляция составит 6,8%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

