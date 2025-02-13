Отечественные предприниматели снизили ценовые ожидания
После роста на протяжении нескольких месяцев в феврале 2025 года снизились ценовые ожидания отечественных предприятий. Это показывают данные мониторинга Банка России, они размещены на портале регулятора.
Если в ноябре показатель достиг максимальных значений с мая 2022 года, а в декабре и январе составлял 28,1 и 27,8 пункта соответственно, то сейчас он упал до 23,4 пункта.
Вместе с тем текущие оценки ценовых ожиданий поднялись до рекордных за последнее время 22,2 пункта. Также перешел к росту после полугодичного падения индикатор бизнес-климата Центробанка: он вырос с 3,9 до 5,2 пункта — это свидетельствует об увеличении экономической активности.
Ценовые ожидания компаний зачастую соответствуют динамике индекса цен производителей. Это позволяет использовать их как опережающий индикатор изменения цен.
В отличие от инфляционных ожиданий россиян уровень ценовых ожиданий измеряется не как медиана роста цен, ожидаемого на протяжении последующих 12 месяцев, а в виде баланса ответов на вопрос о прогнозируемом изменении на протяжении ближайших трех месяцев отпускных цен.
Ранее финансовые аналитики допустили, что по итогу 2025 года инфляция составит 6,8%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru