Основателя «Русагро» и экс-главу компании обвинили в хищении миллиарда рублей

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ущерб от действий обвиняемых оценивается в 1 миллиард рублей. Расследованием занимается Следственный департамент МВД. В четверг Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения для обоих фигурантов.

СМИ: Основателя агрохолдинга «Русагро» задержали в Москве

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, занимающийся производством сахара, мяса, масложировой продукции и сельскохозяйственных культур.

Компания была основана в 1995 году Вадимом Мошковичем, который впоследствии отошел от оперативного управления и сосредоточился на инвестиционной деятельности. Максим Басов возглавлял холдинг с 2009 по 2022 год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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