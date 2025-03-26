Основателя «Русагро» и экс-главу компании обвинили в хищении миллиарда рублей
Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, ущерб от действий обвиняемых оценивается в 1 миллиард рублей. Расследованием занимается Следственный департамент МВД. В четверг Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения для обоих фигурантов.
«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, занимающийся производством сахара, мяса, масложировой продукции и сельскохозяйственных культур.
Компания была основана в 1995 году Вадимом Мошковичем, который впоследствии отошел от оперативного управления и сосредоточился на инвестиционной деятельности. Максим Басов возглавлял холдинг с 2009 по 2022 год, передает «Радиоточка НСН».
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