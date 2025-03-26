Основателя «Русагро» и экс-главу компании обвинили в хищении миллиарда рублей

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ущерб от действий обвиняемых оценивается в 1 миллиард рублей. Расследованием занимается Следственный департамент МВД. В четверг Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения для обоих фигурантов.