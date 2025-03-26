СМИ: Основателя агрохолдинга «Русагро» задержали в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего сенатора от Белгородской области, основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что обыски проходят в офисах предпринимателя в Москве и в Белгороде. Мошковича допросят в ближайшее время.
Холдинг «Русагро» был основан в 2004 году, сегодня это один из крупнейших российских агрохолдингов. Два года спустя Мошкович стал сенатором в Совете федерации от Белгородской области.
Состояние Мошковича оценивалось журналом Forbes в $1,7 млрд в 2020 году.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки чиновника правительства Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru