СМИ: Основателя агрохолдинга «Русагро» задержали в Москве

Уточняется, что обыски проходят в офисах предпринимателя в Москве и в Белгороде. Мошковича допросят в ближайшее время.

Холдинг «Русагро» был основан в 2004 году, сегодня это один из крупнейших российских агрохолдингов. Два года спустя Мошкович стал сенатором в Совете федерации от Белгородской области.

Состояние Мошковича оценивалось журналом Forbes в $1,7 млрд в 2020 году.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки чиновника правительства Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

