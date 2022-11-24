Основатель Wildberries анонсировала ребрендинг названия

«Бренд - это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — отметила предпринимательница.

Бакальчук отметила, что конкретных сроков реализации этого проекта нет. Основатель Wildberries также напомнила, что за всю историю существования компании ее логотип менялся уже три раза.

В августе Wildberries сменила название своего сайта на «Ягодки», напоминает Ura.ru. Новое имя ретейлера продержалось менее суток. Позже в Wildberries рассказали, что переименование было маркетинговой акцией, пишет РИА ФАН.

