Основатель Wildberries анонсировала ребрендинг названия
Онлайн-ретейлер Wildberries может провести частичный ребрендинг названия и сократить его до аббревиатуры WB в логотипе. Об этом рассказала основатель и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук в беседе с ТАСС.
«Бренд - это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — отметила предпринимательница.
Бакальчук отметила, что конкретных сроков реализации этого проекта нет. Основатель Wildberries также напомнила, что за всю историю существования компании ее логотип менялся уже три раза.
В августе Wildberries сменила название своего сайта на «Ягодки», напоминает Ura.ru. Новое имя ретейлера продержалось менее суток. Позже в Wildberries рассказали, что переименование было маркетинговой акцией, пишет РИА ФАН.
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