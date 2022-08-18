Маркетплейс Wildberries решил зарегистрировать бренд «Ягодки»
Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки», который использовался в рамках рекламной акции, сообщает РИА Новости.
В компании пояснили, что решение было принято с целью не допустить регистрации названия не имеющих к бренду лиц и компаний.
«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», - уточнили в пресс-службе.
Ранее название сайта маркетплейса Wildberries в рамках рекламной акции изменили на «Ягодки», сообщает RT.
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