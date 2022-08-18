Маркетплейс Wildberries решил зарегистрировать бренд «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки», который использовался в рамках рекламной акции, сообщает РИА Новости.

Владелица Wildberries не исключила русификацию названия компании

В компании пояснили, что решение было принято с целью не допустить регистрации названия не имеющих к бренду лиц и компаний.

«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», - уточнили в пресс-службе.

Ранее название сайта маркетплейса Wildberries в рамках рекламной акции изменили на «Ягодки», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские ПраваОнлайнМагазины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры