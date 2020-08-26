Глава Amazon стал первым миллиардером с состоянием более $200 млрд
Самый богатый человек в мире, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос вошёл в историю как первый миллиардер, состояние которого превысило 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, который отслеживает состояние богатейших бизнесменов в режиме реального времени.
Однако уже в среду активы Безоса несколько подешевели, и сейчас его состояние оценивается в 199,7 миллиарда долларов. Для предпринимателя это личный рекорд.
Состояние Безоса растёт уже несколько месяцев. В начале июля Bloomberg оценивал его в 171,6 миллиарда долларов, что уже тогда являлось историческим рекордом.
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