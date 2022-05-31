Опрос: Около 77% российских бизнесменов адаптировались к санкциям
Более 77% российских бизнесменов адаптировались к работе в условиях санкций или надеются это сделать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги мониторинга текущего состояния бизнеса, проведенного Институтом уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Специалисты опросили руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из 85 регионов страны с 17 по 21 мая. Как выяснилось, санкции затронули 86,8% респондентов. Уже адаптировались к ограничениям или надеются это сделать 77,4% опрошенных. Однако 11,7% предпринимателей не удалось адаптироваться, и они полностью или частично останавливают бизнес, пишет RT.
Самой значимой проблемой бизнесмены назвали спад спроса: об этом заявили 62,2% респондентов. Также опрошенные жаловались на дефицит оборотных средств, кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок, отмечает РЕН ТВ.
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