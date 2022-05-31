Опрос: Около 77% российских бизнесменов адаптировались к санкциям

Специалисты опросили руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из 85 регионов страны с 17 по 21 мая. Как выяснилось, санкции затронули 86,8% респондентов. Уже адаптировались к ограничениям или надеются это сделать 77,4% опрошенных. Однако 11,7% предпринимателей не удалось адаптироваться, и они полностью или частично останавливают бизнес, пишет RT.

Самой значимой проблемой бизнесмены назвали спад спроса: об этом заявили 62,2% респондентов. Также опрошенные жаловались на дефицит оборотных средств, кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок, отмечает РЕН ТВ.

