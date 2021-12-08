Определены самые полезные расширения для браузера Chrome

В компании Google определили самые полезные расширения для браузера Chrome в 2021 году. Об этом говорится в официальном блоге браузера.

Было выделено несколько категорий расширений, работающих в рамках экосистемы: «Обучение», «Производительность», «Общение» и «Разное». По словам представителей Google, эти приложения упрощают работу пользователей в Интернете, а также делают ее персонализированной и более продуктивной.

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Отмечается, что, например, расширение Loom помогает при создании записей экрана, видео или аудио со встроенной камеры, с последующей отправкой сообщений. А при помощи приложения Dark Reader возможно включить темный режим, что позволяет снизить нагрузку на глаза.

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ФОТО: pxhere.com
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