Определены самые полезные расширения для браузера Chrome

В компании Google определили самые полезные расширения для браузера Chrome в 2021 году. Об этом говорится в официальном блоге браузера.

Было выделено несколько категорий расширений, работающих в рамках экосистемы: «Обучение», «Производительность», «Общение» и «Разное». По словам представителей Google, эти приложения упрощают работу пользователей в Интернете, а также делают ее персонализированной и более продуктивной.