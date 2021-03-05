«Опора России» предложила выдавать льготные кредиты на инвестиции

«Подобно тому, как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла», — отметил Калинин. Минэкономразвития пообещало рассмотреть предложенную инициативу.

Пандемия COVID-19 спровоцировала кризис в мировой и российской экономике. По прогнозам аналитиков, в текущем году малый и средний бизнес столкнётся с теми же проблемами, что и на пике коронакризиса в 2020-ом.

