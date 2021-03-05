«Опора России» предложила выдавать льготные кредиты на инвестиции

Общероссийская общественная организация «Опора России» предложила ввести льготные инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса, сообщают «Известия» со ссылкой на главу организации Александра Калинина.

С этой целью Минэкономразвития попросили запустить программу со ставкой не выше ключевой. «Опора России» отмечает, что в настоящее время инвестиционные кредиты выдаются на длительный срок, из-за чего российские бизнесмены более активно берут кредиты на оборотные нужды.

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«Подобно тому, как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла», — отметил Калинин. Минэкономразвития пообещало рассмотреть предложенную инициативу.

Пандемия COVID-19 спровоцировала кризис в мировой и российской экономике. По прогнозам аналитиков, в текущем году малый и средний бизнес столкнётся с теми же проблемами, что и на пике коронакризиса в 2020-ом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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