Оператор «Северного потока 2» может продать газопровод для выплаты долгов

Оператор газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2 AG) рассматривает возможность его продажи, чтобы расплатиться с кредиторами. Об этом говорится в решении суда кантона Цуг от 9 января, сообщает РИА Новости.

Суд обязал компанию полностью выплатить задолженности мелким кредиторам в течение 60 дней с момента получения решения, иначе начнется процедура банкротства. В документе отмечается, что банкротство может поставить мелких кредиторов на грань выживания, тогда как продажа газопровода или реструктуризация позволили бы им получить выплаты в полном объеме или в значительной части.