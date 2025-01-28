Оператор «Северного потока 2» может продать газопровод для выплаты долгов
Оператор газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2 AG) рассматривает возможность его продажи, чтобы расплатиться с кредиторами. Об этом говорится в решении суда кантона Цуг от 9 января, сообщает РИА Новости.
Суд обязал компанию полностью выплатить задолженности мелким кредиторам в течение 60 дней с момента получения решения, иначе начнется процедура банкротства. В документе отмечается, что банкротство может поставить мелких кредиторов на грань выживания, тогда как продажа газопровода или реструктуризация позволили бы им получить выплаты в полном объеме или в значительной части.
В декабре в кантоне Цуг прошло судебное заседание, на котором обсуждалась предложенная Nord Stream 2 AG реструктуризация долга. В обсуждении участвовали представители оператора, кредиторов и швейцарского ликвидатора Transliq AG.
«Северный поток 2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря, построенный в 2021 году, но не введенный в эксплуатацию. В сентябре 2022 года одна из его ниток и обе нитки «Северного потока» были разрушены в результате взрывов. Россия расследует инцидент как акт международного терроризма, но до сих пор не получила данных от западных стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru