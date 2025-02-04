OMV заявила, что выиграла спор с «Газпром экспорт»
Международный арбитражный суд Стокгольма в начале января вынес решение в пользу OMV по еще одному разбирательству с «Газпром экспортом» в отношении австрийского контракта на поставку газа. По решению суда «Газпром экспорт» должен выплатить OMV компенсацию, сообщается в отчете группы OMV по итогам прошлого года.
Уточняется, что решение было вынесено 3 января 2025 года.
«Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV в арбитражном разбирательстве в связи с поставками по австрийскому контракту, присудив OMV компенсацию от «Газпром экспорта», - говорится в отчете OMV.
По решению суда «финансовый эффект от частичного зачета обязательств по контракту на поставку газа в Австрию был отражен в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн».
В январе 2023 года OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию. Компания требовала возмещения ущерба от «Газпром экспорта» в связи с «непредсказуемыми поставками» по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru