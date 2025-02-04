OMV заявила, что выиграла спор с «Газпром экспорт»

Уточняется, что решение было вынесено 3 января 2025 года.

«Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV в арбитражном разбирательстве в связи с поставками по австрийскому контракту, присудив OMV компенсацию от «Газпром экспорта», - говорится в отчете OMV.

По решению суда «финансовый эффект от частичного зачета обязательств по контракту на поставку газа в Австрию был отражен в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн».

В январе 2023 года OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию. Компания требовала возмещения ущерба от «Газпром экспорта» в связи с «непредсказуемыми поставками» по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



