В РФ могут ввести налоговый вычет за спорт
Для россиян, занимающихся спортом, могут ввести налоговый вычет по НДФЛ. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин.
Как ожидается, вычет по тратам на спорт станет еще одним социальным налоговым вычетом в дополнении к расходам на учебу, лечение и тд. . Вычет позволяет снизить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
Уточняется, что вычет может составить не более 120 тысяч рублей, учитывая другие социальные вычеты по НДФЛ. Минспорт создаст список организаций, при получении услуг которых, можно претендовать на вычет.
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