«Вещи, которые сказал Олег, ложны и вредны, и поэтому я вынужден сделать важные исправления. По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес "Тинькофф". Это неправда, не говоря уже о клевете», – заявил Хьюз.

По его словам, Тиньков своими словами нанес ущерб репутации его бывших коллег по команде «Тинькофф». При этом именно они сделали Тинькова миллиардером.

Ранее бизнесмен заявил, что Хьюз и еще несколько сотрудников банка хотели завладеть кредитной организацией, убеждая Тинькова в том, что «никто не хочет видеть его имя». Также, по словам Тинькова, из-за давления топ-менеджеров ему пришлось продать банк «за копейки» бизнесмену Владимиру Потанину.

Тиньков в своих соцсетях объявил, что начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка. Свои намерения основатель кредитной организации объяснил тем, что у неё теперь новый хозяин.

