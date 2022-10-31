Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Он также сопроводил пост справкой о выходе из гражданства.
В мае этого года бизнесмен в своих соцсетях заявил, что у него ничего не осталось в РФ, и это «плохо для России».
По его словам, он был одним из немногих, кто сумел «в коррупционной и архаичной» стране «построить четыре разных бизнеса с нуля», и он горд тем, что ему удавалось вести «честный, свободный и американский тип бизнеса». Он также сообщал, что его заставили продать свою долю в «Тинькофф банке» «за копейки».
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