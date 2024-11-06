Около 20 новых иностранных брендов открыли магазины в России

Она отметила, что эксперты прогнозировали старт в РФ 41 иностранной марки. Таким образом количество новых марок оказалось вдвое меньше прогнозов.

Кермедчиева добавила, что большинство из зашедших в Россию в текущем году брендов - китайские (28%). Второе место заняли марки из Южной Корее (18%). Далее в списке идут фирмы из Турции, Германии, Италии и Испании (по 11%).

Ранее в СТЦ заявили, что китайский молодёжный бренд Semir планирует открыть на территории России до 500 магазинов, сообщает RT.

