Около 20 новых иностранных брендов открыли магазины в России

В России в 2024 году открылись магазины около 20 новых иностранных брендов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.

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Она отметила, что эксперты прогнозировали старт в РФ 41 иностранной марки. Таким образом количество новых марок оказалось вдвое меньше прогнозов.

Кермедчиева добавила, что большинство из зашедших в Россию в текущем году брендов - китайские (28%). Второе место заняли марки из Южной Корее (18%). Далее в списке идут фирмы из Турции, Германии, Италии и Испании (по 11%).

Ранее в СТЦ заявили, что китайский молодёжный бренд Semir планирует открыть на территории России до 500 магазинов, сообщает RT.

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