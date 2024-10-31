Названы самые востребованные за рубежом товары на отечественных площадках

По его словам, общий объём товаров, заказанных на российских торговых площадках и отправленных за рубеж, составил в прошлом году составил 158 млрд рублей.

«Это превышает показатели 2022 года почти в три раза», — подчеркнул эксперт.

Он отметил также, что несмотря на то, что не подведены итоги текущего года, уже очевидно, что динамика роста увеличилась.

Соколов заметил, что среди основных покупателей российских товаров - жители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также Азербайджана, Грузии и Узбекистана.

«В топе самых популярных товаров, — средства бытовой химии, товары для строительства и ремонта, товары для красоты и здоровья, в том числе косметика, гигиенические принадлежности и БАД, товары для дома и бакалея», — проинформировал эксперт.

Ранее четверть российских компаний показали готовность следовать «зеленой» повестке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

