Названы самые востребованные за рубежом товары на отечественных площадках
Самым простым путем российских брендов и производителей к зарубежному покупателю стали маркетплейсы, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов, сообщает RT.
По его словам, общий объём товаров, заказанных на российских торговых площадках и отправленных за рубеж, составил в прошлом году составил 158 млрд рублей.
«Это превышает показатели 2022 года почти в три раза», — подчеркнул эксперт.
Он отметил также, что несмотря на то, что не подведены итоги текущего года, уже очевидно, что динамика роста увеличилась.
Соколов заметил, что среди основных покупателей российских товаров - жители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также Азербайджана, Грузии и Узбекистана.
«В топе самых популярных товаров, — средства бытовой химии, товары для строительства и ремонта, товары для красоты и здоровья, в том числе косметика, гигиенические принадлежности и БАД, товары для дома и бакалея», — проинформировал эксперт.
Ранее четверть российских компаний показали готовность следовать «зеленой» повестке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru