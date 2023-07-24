Официальный аккаунт Twitter переименовали в Х

Аватар аккаунта, который ранее представлял собой изображение голубой птицы, изменили на белую букву Х на черном фоне. Владелец компании Twitter Илон Маск также опубликовал на своей странице фото штаб-квартиры организации с проекцией нового логотипа.

В июне Маск заявил о планах переименовать Twitter в X, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже миллиардер сообщил, что домен x.com будет автоматически перенаправлять пользователей на сайт соцсети.





