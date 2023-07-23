Илон Маск собрался провести ребрендинг Twitter

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск собирается провести ее ребрендинг. Американский предприниматель уже заявил, что привычная птица исчезнет с логотипа.

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«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, всеми птицами», — написал он в своем аккаунте соцсети.

Маск планирует заменить птицу на «X». По его мнению символ передает несовершенство людей, способное сделать их уникальными.

Компания Twitter возникла в 2006 году. Ее главный продукт — социальная сеть с короткими сообщениями. В 2022 году Маск приобрел компанию за 44-миллиарда долларов.

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Фото: telegram.org
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