Одобрено предоставление «Аэрофлоту» госгарантий на 23 млрд рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» в 2021 году получит госгарантии до 23 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на распоряжение кабмина РФ.

«Аэрофлот» введёт QR-коды

Госгарантия требуется для возврата «части суммы кредита, составляющей до 50 процентов фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет», — говорится в распоряжении правительства.

Напомним, авиаперевозчик с 22 ноября увеличил топливный сбор на внутренних и международных направлениях. Сумма вырасла на 550 рублей (до 2200 рублей) на внутренних рейсах и на 10 евро (до 30 евро) на международных линиях. Подорожание в «Аэрофлоте» связывают с ростом цен на керосин.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АвиакомпанииАэрофлот
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