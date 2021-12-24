Одобрено предоставление «Аэрофлоту» госгарантий на 23 млрд рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» в 2021 году получит госгарантии до 23 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на распоряжение кабмина РФ.
Госгарантия требуется для возврата «части суммы кредита, составляющей до 50 процентов фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет», — говорится в распоряжении правительства.
Напомним, авиаперевозчик с 22 ноября увеличил топливный сбор на внутренних и международных направлениях. Сумма вырасла на 550 рублей (до 2200 рублей) на внутренних рейсах и на 10 евро (до 30 евро) на международных линиях. Подорожание в «Аэрофлоте» связывают с ростом цен на керосин.
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