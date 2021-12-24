Одобрено предоставление «Аэрофлоту» госгарантий на 23 млрд рублей

Госгарантия требуется для возврата «части суммы кредита, составляющей до 50 процентов фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет», — говорится в распоряжении правительства.

Напомним, авиаперевозчик с 22 ноября увеличил топливный сбор на внутренних и международных направлениях. Сумма вырасла на 550 рублей (до 2200 рублей) на внутренних рейсах и на 10 евро (до 30 евро) на международных линиях. Подорожание в «Аэрофлоте» связывают с ростом цен на керосин.

