«Аэрофлот» введёт QR-коды

Крупнейшая в стране авиакомапания будет запрашивать перед полётом у пассажиров наличие действующих QR-кодов либо медицинский отвод от вакцинации, как только получит распоряжение правительства на этот счет.

«"Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы», сообщил РИА Новости гендиректор компании Михаил Полубояринов. По его словам, в «Аэрофлоте» готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении режима QR-кодов в общественном транспорте будет рассмотрен Госдумой 16 декабря.

