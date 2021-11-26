«Аэрофлот» введёт QR-коды
Крупнейшая в стране авиакомапания будет запрашивать перед полётом у пассажиров наличие действующих QR-кодов либо медицинский отвод от вакцинации, как только получит распоряжение правительства на этот счет.
«"Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы», сообщил РИА Новости гендиректор компании Михаил Полубояринов. По его словам, в «Аэрофлоте» готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
Ранее сообщалось, что законопроект о введении режима QR-кодов в общественном транспорте будет рассмотрен Госдумой 16 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Премьер-министр Армении прибыл в Сочи для встречи с главами России и Азербайджана
- В РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм коронавируса
- В прокуратуре проверят информацию об игре на раздевание в сахалинской школе
- Шойгу: Обостряется ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны
- Путин подписал указ о награждении спасателей, работавших на шахте «Листвяжная»
- Германия ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19
- Bloomberg: Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку
- СМИ назвали имя выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
- В Ростовской области с 29 ноября отменят часть ограничений по COVID-19
- Sputnik : Лукашенко навестил мигрантов на границе с Польшей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru