Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
«Российские железные дороги» (РЖД) разместили на площадке «Авито» объявление о продаже здания Рижского вокзала.
В частности, компания продаёт главное здание вокзала 1901 года постройки (площадь 3 925,5 квадратных метров), двухэтажное нежилое строение 1929 года (3 786,4 квадратных метров), а также права субаренды на земельный участок площадью более 13,5 тысяч квадратных метров.
Все три объекта оценили в 4,009 млрда рублей. Торги запланированы на 29 апреля, заявки принимают до полудня 20 апреля.
Ранее в РЖД заявили, что объект перестал выполнять свои транспортные функции и предлагается инвесторам для перепрофилирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Бритни Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде
- Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа
- В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян
- В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре
- Экс-посол Израиля назвал пикировки Эрдогана и Нетаньяху мелочью