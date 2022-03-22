Объявлен аукцион по продаже двух объектов недвижимости в Северном Бутово

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже двух нежилых помещений в Юго-Западном административном округе столицы.

Площадь первого объекта составляет 62,7, площадь второго объекта – 51,5 кв. м., оба находятся в районе Северное Бутово по адресу Феодосийская улица, дом 7/1. Функциональное назначение помещений остается свободным.

Начальная цена лотов – 8 млн 692 тысячи 863 рубля и 7 млн 140 тысяч 74 рубля соответственно. Приём заявок осуществляется до 4 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – департамент города Москвы по конкурентной политике.

