Объявлен аукцион по продаже двух объектов недвижимости в Северном Бутово
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже двух нежилых помещений в Юго-Западном административном округе столицы.
Площадь первого объекта составляет 62,7, площадь второго объекта – 51,5 кв. м., оба находятся в районе Северное Бутово по адресу Феодосийская улица, дом 7/1. Функциональное назначение помещений остается свободным.
Начальная цена лотов – 8 млн 692 тысячи 863 рубля и 7 млн 140 тысяч 74 рубля соответственно. Приём заявок осуществляется до 4 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – департамент города Москвы по конкурентной политике.
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