Объем региональных заказов на Портале поставщиков превысил 36 миллиардов рублей за год
Благодаря Порталу поставщиков предприниматели могут расширять территорию охвата своего бизнеса, работая с заказчиками из других регионов. В свою очередь для заказчиков работа с региональным поставщиком — это возможность расширить зону поиска подходящего контрагента.
Сегодня на ресурсе работают поставщики из всех регионов России и заказчики из 39-и субъектов Федерации. По итогам прошлого года региональные заказчики опубликовали закупок почти 36,5 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя 20-го года. Росту числа представителей бизнеса на Портале помогает бесшовная интеграция с федеральной электронной торговой площадкой «Росэлторг», которая стала доступна с февраля прошлого года.
Можно выделить 5 регионов-лидеров по публикации закупок на Портале. За девять лет его работы на 350% увеличился объем закупок в Ямало-Ненецком автономном округе, в Краснодарском крае прирост составил 144%. Объем закупок в Санкт-Петербурге увеличился почти на 100%. Далее по приросту закупок следуют Московская область и Пермский край. Региональные заказчики сэкономили в 2021 году более 800-от миллионов рублей – почти в два с половиной раза больше, чем годом ранее.
Портал поставщиков позволяет любому региону подключиться напрямую или интегрироваться через региональную систему закупок. На сайте реализована бесшовная авторизация пользователя, что позволяет вести работу с поставщиками и заказчиками со всей страны. Для этого используются ресурсы и функционал как самого Портала, так и региональной системы закупок.
На сайте постоянно расширяется функционал взаимодействия между регионами. Так, в прошлом году появилась возможность подписки на закупки по конкретному субъекту. Благодаря оперативному информированию о потенциально интересных предложениях поставщики могут сократить время на поиск и отслеживание закупок в данном регионе. В качестве одной из задач по развитию Портала в этом году запланировано развитие функционала региональных совместных закупок.
С момента запуска внешний вид и функциональность Портала существенно доработаны. В прошлом году было запущено 20 электронных новаций. На Портале используется искусственный интеллект – цифровой чат-бот и нейронная сеть. Они применяются для работы с обращениями и при размещении в каталоге сведений о продукции. В феврале нынешнего года на Портале запущен новый спецпроект для представителей малого и среднего бизнеса. Он собрал на одной странице все электронные сервисы, которые пригодятся для открытия своего дела, поиска инвестора, обучения в сфере закупок и решения других задач в рамках ведения предпринимательской деятельности.
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