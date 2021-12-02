ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединятся в одну компанию
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), акционерное общество «Сухой» и самолетостроительную корпорацию «МиГ» объединят в одну компанию. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.
Отмечается, что решение об объединении компаний одобрил совет директоров ОАК на заседании 30 ноября.
«Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и "МиГа" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», — подчеркнули в корпорации.
Текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» уже было централизовано: «Сухой» стал единоличным исполнительным органом «МиГа», а управление «Сухим» передали ОАК.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, назвал предстоящее объединение «важнейшим событием для авиационной отрасли», и объединенный субъект отечественного самолетостроения станет «структурой, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса "Ростеха" и всей отрасли».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Задержанные ФСБ украинские шпионы дали признательные показания
- ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединятся в одну компанию
- Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона»
- Лукашенко рассказал о планах провести учения у белорусско-украинской границы
- Российские корабли зайдут в порт Египта для проведения совместных учений
- Осужденный за убийство жены екатеринбургский фотограф обжаловал отказ в УДО
- Роскачество просит Генпрокуратуру разобраться с поддельной сайрой
- В России планируют заблокировать еще шесть VPN-сервисов
- Опрос: врачи не ожидают снижения уровня заболеваемости COVID-19 в ближайшее время
- ФСБ задержала украинских шпионов, один из них готовил теракт в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru