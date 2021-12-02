ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединятся в одну компанию

Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), акционерное общество «Сухой» и самолетостроительную корпорацию «МиГ» объединят в одну компанию. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

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Отмечается, что решение об объединении компаний одобрил совет директоров ОАК на заседании 30 ноября.

«Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и "МиГа" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», — подчеркнули в корпорации.

Текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» уже было централизовано: «Сухой» стал единоличным исполнительным органом «МиГа», а управление «Сухим» передали ОАК.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, назвал предстоящее объединение «важнейшим событием для авиационной отрасли», и объединенный субъект отечественного самолетостроения станет «структурой, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса "Ростеха" и всей отрасли».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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