Глава ОАК раскрыл планы по производству истребителя Checkmate

По его словам, «первый полёт истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году», сообщает РИА Новости.

«Серийное производство — в 2026 году», — заявил Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

Ранее он пояснил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate даст возможность реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций.

Слюсарь пояснил, что самолёт станет платформой для целого семейства авиационных комплексов, которое включает также опционально пилотируемые и беспилотные модификации.

«Ростех» организует премьеру нового отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

