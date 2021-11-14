Глава ОАК раскрыл планы по производству истребителя Checkmate
Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, когда начнется серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.
По его словам, «первый полёт истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году», сообщает РИА Новости.
«Серийное производство — в 2026 году», — заявил Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.
Ранее он пояснил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate даст возможность реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций.
Слюсарь пояснил, что самолёт станет платформой для целого семейства авиационных комплексов, которое включает также опционально пилотируемые и беспилотные модификации.
«Ростех» организует премьеру нового отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
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