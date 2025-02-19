НСТ: Треть таксопарков готовы обновлять парк российскими автомобилями

Чуть меньше трети таксопарков в России готовы обновлять парк отечественными автомобилями при наличии субсидий, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Национальный совет такси» (НСТ).

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Там указали, что причина кроется в дорогом обслуживании и недостаточном количестве машин нужной комплектации. Согласно опросу представителей таксопарков, цена седана эконом-класса (наиболее массовые модели этой категории авто – Lada Granta, Lada Vesta) в этом случае не должна превышать 1 млн рублей с НДС.

При этом две трети таксопарков не готовы обновлять парк автомобилями российского производства из-за отсутствия нужных комплектаций и высокой стоимости владения в результате частого ремонта, длительного ожидания запчастей и связанных с этим простоев машин. Почти три четверти участников исследования заявили, что текущее финансовое положение позволяет им обновить менее 10% парка в этом году.

Ранее экономист допустил подорожание такси в России на 7-19% в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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