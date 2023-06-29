Новым гендиректором «Москвича» назначили Ханса-Петера Мозера

Соответствующее решение принял совет директоров «Москвича». Ранее возглавлявший завод Дмитрий Пронин займет пост председателя совета директоров.

Как отметили в пресс-службе «Москвича», Мозер — уроженец немецкого Лаупхайма, топ-менеджер получил образование в одном из лучших университетов Германии в области экономики и управления предприятием и «обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях» в крупных производственных компаниях.

В июне прошлого года бывший завод ЗАО «Рено Россия» в Москве официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич». Активы были переданы РФ и правительству Москвы в мае 2022-го. Уже в ноябре того же года на заводе открыли серийную сборку автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

