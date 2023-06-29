Новым гендиректором «Москвича» назначили Ханса-Петера Мозера
Экс-руководитель проекта реинжиниринга автопроизводства и создания перспективного семейства автомобилей компании «КАМАЗ» Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором автозавода «Москвич». Об этом сообщили в пресс-службе столичного предприятия.
Соответствующее решение принял совет директоров «Москвича». Ранее возглавлявший завод Дмитрий Пронин займет пост председателя совета директоров.
Как отметили в пресс-службе «Москвича», Мозер — уроженец немецкого Лаупхайма, топ-менеджер получил образование в одном из лучших университетов Германии в области экономики и управления предприятием и «обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях» в крупных производственных компаниях.
В июне прошлого года бывший завод ЗАО «Рено Россия» в Москве официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич». Активы были переданы РФ и правительству Москвы в мае 2022-го. Уже в ноябре того же года на заводе открыли серийную сборку автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru