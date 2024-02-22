Новые точки общепита появятся в музее-заповеднике «Царицыно»

Город выставил на торги права на размещение двух нестационарных торговых объектов в музее-заповеднике «Царицыно». Представители малого и среднего бизнеса смогут установить два торговых киоска площадью 6 и 30 квадратных метров и открыть в них предприятия общепита.

Аукционы состоятся 29 февраля, с инвесторами подпишут договоры на пять лет, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

Киоски появятся на пересечении пешеходных маршрутов музея-заповедника: один из них установят у входа в парк со стороны станции метро «Орехово», второй – возле павильона «Миловида», рядом с Верхним Царицынским прудом. Киоски будут спроектированы с учетом типовых архитектурных решений. Предприниматели смогут продавать в будущих точках общепита блюда из полуфабрикатов, кондитерские и мучные изделия, горячие и прохладительные безалкогольные напитки, мороженое, снеки.

Онлайн-аукционы пройдут на торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие в них можно подать до 26 февраля. Для этого понадобятся регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

