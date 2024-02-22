Новые точки общепита появятся в музее-заповеднике «Царицыно»
Город выставил на торги права на размещение двух нестационарных торговых объектов в музее-заповеднике «Царицыно». Представители малого и среднего бизнеса смогут установить два торговых киоска площадью 6 и 30 квадратных метров и открыть в них предприятия общепита.
Аукционы состоятся 29 февраля, с инвесторами подпишут договоры на пять лет, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.
Киоски появятся на пересечении пешеходных маршрутов музея-заповедника: один из них установят у входа в парк со стороны станции метро «Орехово», второй – возле павильона «Миловида», рядом с Верхним Царицынским прудом. Киоски будут спроектированы с учетом типовых архитектурных решений. Предприниматели смогут продавать в будущих точках общепита блюда из полуфабрикатов, кондитерские и мучные изделия, горячие и прохладительные безалкогольные напитки, мороженое, снеки.
Онлайн-аукционы пройдут на торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие в них можно подать до 26 февраля. Для этого понадобятся регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Солнце произошли две сильнейшие вспышки
- Опрос: 80% психологов не согласны с законопроектом о психологической помощи в РФ
- СМИ: Байден поддержит премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО
- В Госдуму внесли законопроект о возможности отзывать мэров через «Госуслуги»
- Отец Кузьминова об убийстве летчика: Предателей никто не уважает
- В зоне СВО применяют аппарат, позволяющий выспаться за 20 минут
- Граждан США предостерегли от поездок в Россию после задержания экс-балерины
- Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Алтае
- В Белоруссии пригрозили «не церемониться» при нарушении воздушных границ
- Шойгу вручил «Золотые Звезды» отличившимся участникам СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru