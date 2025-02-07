Новую купюру в 1000 рублей выпустят в конце 2025 года

Банк России назвал сроки выпуска в оборот обновленной купюры номиналом 1000 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1000 рублей

«Банк... планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — указали в ЦБ.

Ранее регулятор провел онлайн-голосование за дизайн новой купюры. Его лидерами стали скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост через Волгу, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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