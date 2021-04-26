НЛМК продаст крупного производителя арматуры
Компания НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» и два смежных производства. Оценочная стоимость предприятия составляет 500 миллионов долларов, сообщает РБК со ссылкой на апрельскую презентацию НЛМК для инвесторов.
Финансовым консультантом группы НЛМК назначен Альфа-банк. В компании Лисина подчеркнули, что организация всегда ищет возможности для развития бизнеса. «Никаких решений о продаже активов на данный момент не принято», — ответили в компании.
На продажу выставлены «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз» и часть «НЛМК-Вторчермет». Их мощности составляют около двух миллионов тонн арматуры, катанки и метизной продукции. Это соответствует 16-20% на российском рынке.
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