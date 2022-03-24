Нежилое здание с участком можно будет купить в центре Москвы
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Центральном административном округе столицы.
Объект площадью 60,3 кв. м. с участком площадью 132 кв. м. находится в Басманном районе по адресу: Центросоюзный переулок, дом 6, строение 2. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена единого лота – 4 млн 838 тысяч рублей. Приём заявок до 19 апреля.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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