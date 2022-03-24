Нежилое здание с участком можно будет купить в центре Москвы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Центральном административном округе столицы.

Объект площадью 60,3 кв. м. с участком площадью 132 кв. м. находится в Басманном районе по адресу: Центросоюзный переулок, дом 6, строение 2. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена единого лота – 4 млн 838 тысяч рублей. Приём заявок до 19 апреля.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

