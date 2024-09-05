Nestle подала заявку на регистрацию товарных знаков Nescafe в РФ
Швейцарская компания Nestle возобновила подачу заявок на регистрацию товарных знаков бренда кофе Nescafe, следует из данных базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
При этом регистрируется несколько вариаций знака Nescafe — «Нескафе Классик», «Нескафе Голд», «Нескафе Классик Крема».
По данным Forbes, выручка компании в России по итогам 2023 года составила 210 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Nestle планирует вернуться к выпуску шоколадных батончиков KitKat на заводе в Перми. Уточняется, что новый KitKat может появиться в региональных магазинах осенью 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru