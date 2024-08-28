СМИ: Hyundai подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Ушедший из России южнокорейский автоконцерн Hyundai подал в Роспатент по меньшей мере 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В электронной базе Роспатента указано, что заявки были поданы в августе и касаются товарных знаков Hyundai и его суббренда Genesis, относящихся к автомобилям, автокомпонентам, аксессуарам.

По закону в случае, если правообладатель в течение трех лет не использует товарный знак, его могут аннулировать, отмечает «Свободная пресса».

Южнокорейская компания прекратила производство и продажи машин в России в 2022 году. В 2023-м Hyundai продал свои промышленные активы в РФ, в том числе завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку предприятия General Motors. При этом концерн сохранил обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию авто в эксплуатации в России.

