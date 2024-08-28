СМИ: Hyundai подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
Ушедший из России южнокорейский автоконцерн Hyundai подал в Роспатент по меньшей мере 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В электронной базе Роспатента указано, что заявки были поданы в августе и касаются товарных знаков Hyundai и его суббренда Genesis, относящихся к автомобилям, автокомпонентам, аксессуарам.
По закону в случае, если правообладатель в течение трех лет не использует товарный знак, его могут аннулировать, отмечает «Свободная пресса».
Южнокорейская компания прекратила производство и продажи машин в России в 2022 году. В 2023-м Hyundai продал свои промышленные активы в РФ, в том числе завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку предприятия General Motors. При этом концерн сохранил обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию авто в эксплуатации в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В селе под Белгородом после атаки БПЛА сгорели два дома
- СМИ: Hyundai подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
- СМИ: Операторы связи в России пробуют самостоятельно ускорить YouTube
- ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над двумя регионами
- Покровский обжаловал в ВС отказ об исключении его из реестра иноагентов
- В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов
- В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Киева
- Во Владивостоке произошла стычка пьяных мигрантов с жителями
- Медведев пробился во второй круг US Open
- Блогеров обяжут создавать свои курсы по стандартам образования РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru