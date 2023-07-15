Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки оборудования и технологий в Россию
Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний SLB (ранее — Schlumberger) прекратила поставки оборудования и технологий в Россию. Об этом говорится в заявлении корпорации.
«SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций», — указали в компании.
До этого корпорация приостановила поставки оборудования и технологий Москве из США, Великобритании, Евросоюза и Канады.
В марте 2022 года Schlumberger заявила о решении прекратить инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность в РФ в связи с конфликтом на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru