Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки оборудования и технологий в Россию

«SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций», — указали в компании.

До этого корпорация приостановила поставки оборудования и технологий Москве из США, Великобритании, Евросоюза и Канады.

В марте 2022 года Schlumberger заявила о решении прекратить инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность в РФ в связи с конфликтом на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

