Недружественные страны за полгода купили российский титан на $264,9 млн

Несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов, США и ряд стран Евросоюза продолжили закупать металл у России. В материале уточняется, что доля недружественных стран в импорте российского титана составляет 11,4% от общего объема.

Титан используют в энергетике, химической, авиакосмической промышленности и в кораблестроении.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане пригласил немецкие компании провести в республике геологоразведку и добывать редкоземельные металлы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

