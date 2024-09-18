Недружественные страны за полгода купили российский титан на $264,9 млн

Недружественные РФ страны в 2024 году купили российский титан на сумму в $264,9 млн, сообщили РИА Новости.

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Несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов, США и ряд стран Евросоюза продолжили закупать металл у России. В материале уточняется, что доля недружественных стран в импорте российского титана составляет 11,4% от общего объема.

Титан используют в энергетике, химической, авиакосмической промышленности и в кораблестроении.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане пригласил немецкие компании провести в республике геологоразведку и добывать редкоземельные металлы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗакупкиРоссияСША

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