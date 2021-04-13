Названы привычки, мешающие стать богатым

Состояние богатства и бедности, как правило, зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, сообщает «Прайм» со ссылкой на психолога Дмитрия Синарева.

Про его словам, очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Им необходимо уметь ценить то, что есть в жизни. Кроме того, существуют «диванные завистники» - категория людей, которая никогда не переходит от умных слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции.

«Наше общение с миром - это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства», - отметил психолог.

Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги.

