Названы привычки, мешающие стать богатым
Состояние богатства и бедности, как правило, зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, сообщает «Прайм» со ссылкой на психолога Дмитрия Синарева.
Про его словам, очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Им необходимо уметь ценить то, что есть в жизни. Кроме того, существуют «диванные завистники» - категория людей, которая никогда не переходит от умных слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции.
«Наше общение с миром - это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства», - отметил психолог.
Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.
По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги.
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