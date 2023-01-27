Названо число реализованных на торгах объектов в Москве
В 2022 году в на городских торгах реализовали 10,8 тысячи объектов недвижимости.
Самыми активными участниками стали физические лица: они составили свыше 67% от общего числа претендентов. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, по итогам прошлого года больше всего объектов реализовали в Западном административном округе Москвы, на втором месте Северо-Западный, а на третьем Северо-Восточный административный округ.
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