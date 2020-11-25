Названа себестоимость iPhone 12

Производство одного iPhone 12 обходится Apple в 373 доллара, если учитывать только компоненты. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на японских аналитиков.

Среди самых дорогих частей смартфона OLED-матрица (70 долларов), чипсет A14 Bionic (40 долларов) и флэш-память производства Samsung (19 долларов). Более высокая комплектация Iphone 12 Pro обходится на 33 доллара дороже.

Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

Apple представила новую версию своих смартфонов на презентации 13 октября. В России начальная цена iPhone 12 составляет 79,9 тысяч рублей. Более старшие модели стоят от 99,99 и 109,99 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:AppleIphone
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