Названа себестоимость iPhone 12

Производство одного iPhone 12 обходится Apple в 373 доллара, если учитывать только компоненты. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на японских аналитиков.

Среди самых дорогих частей смартфона OLED-матрица (70 долларов), чипсет A14 Bionic (40 долларов) и флэш-память производства Samsung (19 долларов). Более высокая комплектация Iphone 12 Pro обходится на 33 доллара дороже.