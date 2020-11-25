Названа себестоимость iPhone 12
Производство одного iPhone 12 обходится Apple в 373 доллара, если учитывать только компоненты. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на японских аналитиков.
Среди самых дорогих частей смартфона OLED-матрица (70 долларов), чипсет A14 Bionic (40 долларов) и флэш-память производства Samsung (19 долларов). Более высокая комплектация Iphone 12 Pro обходится на 33 доллара дороже.
Apple представила новую версию своих смартфонов на презентации 13 октября. В России начальная цена iPhone 12 составляет 79,9 тысяч рублей. Более старшие модели стоят от 99,99 и 109,99 тысяч рублей.
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