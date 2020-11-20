Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro
Российский программист и предприниматель, один из создателей «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал в своём Telegram-канале новый пост, в котором обрушился с критикой на новейший смартфон от компании Apple - iPhone 12 Pro.
По мнению Дурова, iPhone 12 Pro оставляет впечатление устаревшего, ибо «выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5». Набор из трёх камер программист назвал «уродливым», также ему не понравились низкое соотношение экрана к корпусу. «Невероятно неуклюжий гаджет», - резюмировал Дуров.
Кроме того, предприниматель заявил, что компания Apple «не создаёт каких-либо осмысленных инноваций» и продолжает жить за счёт технологий и репутации основателя Стива Джобса, который умер 9 лет назад. «Ничего удивительного в том, что продажи iPhone в этом году просели на 21%», - добавил Дуров, отметив, что если ничего не изменится, то через 7-10 лет доля Apple на общемировом рынке «будет незначительной».
Новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro были представлены 13 октября, сообщает RT. В России самый доступный 5,4-дюймовый iPhone 12 mini обойдётся минимум в 69 990 pyблей, а топовый iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) - в 109 990 pyблей.
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