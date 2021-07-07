Банкир назвала главные финансовые ошибки россиян
Самые частые финансовые ошибки большинства граждан России - розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям, сообщает «Прайм» со ссылкой на технического лидера команды депозитных и инвестиционных продуктов «ОТП Банка» Оксану Леканову.
По ее словам, необходимо учиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку. Чтобы получить умеренную доходность, эксперт советует открыть вклад. В случае, если средства должны быть постоянно доступны, подойдут накопительные счета.
Леканова отметила, что важно правильно выбрать банк, которому собираетесь доверить свои деньги. Необходимо изучить надежность, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов кредитного учреждения.
Без накоплений человек беззащитен перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами, сообщил эксперт Егор Клопенко. По его словам, необходимо формировать собственный капитал. Он советует откладывать определенную сумму со своих доходов, даже малозначительную.
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