Банкир назвала главные финансовые ошибки россиян

По ее словам, необходимо учиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку. Чтобы получить умеренную доходность, эксперт советует открыть вклад. В случае, если средства должны быть постоянно доступны, подойдут накопительные счета.

Леканова отметила, что важно правильно выбрать банк, которому собираетесь доверить свои деньги. Необходимо изучить надежность, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов кредитного учреждения.

Без накоплений человек беззащитен перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами, сообщил эксперт Егор Клопенко. По его словам, необходимо формировать собственный капитал. Он советует откладывать определенную сумму со своих доходов, даже малозначительную.

