Назван способ не переплачивать за кредитное авто

По ее словам, можно внести крупный первоначальный взнос. В этом случае сумма оставшихся платежей значительно уменьшится и у клиента сократится размер переплаты в виде процентов финансовому учреждению.

Можно гасить займ досрочно — чем быстрее происходят выплаты, тем меньше дней придется платить за пользование деньгами банка.

Ранее автомобильный эксперт рассказал в эфире НСН, как избежать мошеннически высоких ставок по автокредиту. «Необходимо внимательно читать документы и не подписывать их, пока вы полностью не прочитали, или записи противоречат тем договоренностям, которые достигнуты устно…».

