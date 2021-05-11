Назван способ не переплачивать за кредитное авто

При автокредите можно сэкономить на обязательных выплатах банку, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарью Тимченко.

Автоэксперт рассказал, как получить выгодный автокредит

По ее словам, можно внести крупный первоначальный взнос. В этом случае сумма оставшихся платежей значительно уменьшится и у клиента сократится размер переплаты в виде процентов финансовому учреждению.

Можно гасить займ досрочно — чем быстрее происходят выплаты, тем меньше дней придется платить за пользование деньгами банка.

Ранее автомобильный эксперт рассказал в эфире НСН, как избежать мошеннически высоких ставок по автокредиту. «Необходимо внимательно читать документы и не подписывать их, пока вы полностью не прочитали, или записи противоречат тем договоренностям, которые достигнуты устно…».

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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