Лысаков не поверил в обещание Силуанова не повышать налоги

Вячеслав Лысаков: «Таких продаж очень мало, и многие о них еще просто не знают. Со временем, конечно, содержание огромных салонов с выставленными автомобилями потеряет всякий смысл. Автомобиль можно будет подобрать по тем характеристикам, которые тебе необходимы, и потом просто приехать забрать машину, или тебе ее даже пригонят к месту жительства. Такое вполне может наступить в ближайшие годы», – предположил депутат в интервью НСН.

