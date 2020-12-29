Лысаков не поверил в обещание Силуанова не повышать налоги
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Силуанов пообещал не повышать налоги
Министр финансов Антон Силуанов пообещал не повышать налоги в случае падения доходов бюджета.
Вячеслав Лысаков: «Падение доходов бюджета неизбежно, а по поводу обещания – хорошо преданье, но верится с трудом. До сегодняшнего дня при всех обещаниях различных официальных лиц налоги либо возникали новые, либо повышались существующие, к сожалению. Поэтому оснований верить обещаниям Силуанова, честно говоря, нет», – подчеркнул в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Миронов предложил ввести мораторий на выбивание долгов у пенсионеров
Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров.
Вячеслав Лысаков: «Я бы предложил вообще эти долги отменить. Потому что, судя по тем жалобам, которые поступают ко мне, как к депутату, от некоторых пенсионеров, к сожалению, с них взыскивают долги, оставляя им ниже прожиточного минимума. По закону это неправильно», – сказал он в беседе с НСН.
Число готовых купить авто онлайн россиян растет
Лишь 5 процентов россиян готовых покупать авто онлайн. Тем не менее, годом ранее таковых было 2 процента. Сообщают эксперты компании Fresh Auto.
Вячеслав Лысаков: «Таких продаж очень мало, и многие о них еще просто не знают. Со временем, конечно, содержание огромных салонов с выставленными автомобилями потеряет всякий смысл. Автомобиль можно будет подобрать по тем характеристикам, которые тебе необходимы, и потом просто приехать забрать машину, или тебе ее даже пригонят к месту жительства. Такое вполне может наступить в ближайшие годы», – предположил депутат в интервью НСН.
Титов попросил Попову не запрещать работу ветклиник в жилых домах
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову не запрещать работу ветеринарных кабинетов в жилых домах.
Вячеслав Лысаков: «Действительно, такая проблема есть. Принято решение убрать ветклиники или кабинеты из жилых домов, но у нас, как всегда, всех под одну гребенку соберут. Если жалоб от данного конкретного дома на работу этих клиник нет, то зачем требовать ее закрытия?», – поделился он своим мнением с НСН.
Россиянам посоветовали обновить аптечку
Эксперты посоветовали путешественникам обновить аптечку. Если раньше обязательными в ней были жаропонижающие и обезболивающие средства, то теперь советуют положить еще и антивирусные препараты.
Вячеслав Лысаков: «Мне кажется, это не очень актуальное предложение, поскольку во время пандемии особо и путешествовать нет смысла, да и не стоит, опасно. Путешествовать в надежде на то, что антивирусные препараты тебе помогут, это самоутешение. Все-таки надо воздержаться от путешествий до тех пор, пока антивирусные препараты в аптечке просто не понадобятся», – подытожил в разговоре с НСН Вячеслав Лысаков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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