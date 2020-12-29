Лысаков не поверил в обещание Силуанова не повышать налоги

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Силуанов пообещал не повышать налоги

Министр финансов Антон Силуанов пообещал не повышать налоги в случае падения доходов бюджета.

Вячеслав Лысаков: «Падение доходов бюджета неизбежно, а по поводу обещания – хорошо преданье, но верится с трудом. До сегодняшнего дня при всех обещаниях различных официальных лиц налоги либо возникали новые, либо повышались существующие, к сожалению. Поэтому оснований верить обещаниям Силуанова, честно говоря, нет», – подчеркнул в эфире НСН Вячеслав Лысаков.

2

Миронов предложил ввести мораторий на выбивание долгов у пенсионеров

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров.

Вячеслав Лысаков: «Я бы предложил вообще эти долги отменить. Потому что, судя по тем жалобам, которые поступают ко мне, как к депутату, от некоторых пенсионеров, к сожалению, с них взыскивают долги, оставляя им ниже прожиточного минимума. По закону это неправильно», – сказал он в беседе с НСН.

3

Число готовых купить авто онлайн россиян растет

Лишь 5 процентов россиян готовых покупать авто онлайн. Тем не менее, годом ранее таковых было 2 процента. Сообщают эксперты компании Fresh Auto.

Вячеслав Лысаков: «Таких продаж очень мало, и многие о них еще просто не знают. Со временем, конечно, содержание огромных салонов с выставленными автомобилями потеряет всякий смысл. Автомобиль можно будет подобрать по тем характеристикам, которые тебе необходимы, и потом просто приехать забрать машину, или тебе ее даже пригонят к месту жительства. Такое вполне может наступить в ближайшие годы», – предположил депутат в интервью НСН.

4

Титов попросил Попову не запрещать работу ветклиник в жилых домах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову не запрещать работу ветеринарных кабинетов в жилых домах.

Вячеслав Лысаков: «Действительно, такая проблема есть. Принято решение убрать ветклиники или кабинеты из жилых домов, но у нас, как всегда, всех под одну гребенку соберут. Если жалоб от данного конкретного дома на работу этих клиник нет, то зачем требовать ее закрытия?», – поделился он своим мнением с НСН.

5

Россиянам посоветовали обновить аптечку

Эксперты посоветовали путешественникам обновить аптечку. Если раньше обязательными в ней были жаропонижающие и обезболивающие средства, то теперь советуют положить еще и антивирусные препараты.

Вячеслав Лысаков: «Мне кажется, это не очень актуальное предложение, поскольку во время пандемии особо и путешествовать нет смысла, да и не стоит, опасно. Путешествовать в надежде на то, что антивирусные препараты тебе помогут, это самоутешение. Все-таки надо воздержаться от путешествий до тех пор, пока антивирусные препараты в аптечке просто не понадобятся», – подытожил в разговоре с НСН Вячеслав Лысаков.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаАвторские НовостиВячеслав Лысаков
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