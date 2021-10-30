На Украине возмутились триллионной прибылью «Газпрома»
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон возмутился прибылью российского холдинга «Газпрома» за девять месяцев нынешнего года.
Ранее стало известно, что чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета с начала года составила 1,055 трлн рублей. При этом выручка компании выросла на 53,6% до 4,215 трлн рублей, а себестоимость продаж — на 9,1% до 1,992 триллиона.
«"Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», — написал Макогон в Facebook, добавив, что холдинг получил ее «за счет европейских потребителей».
Кроме того, глава «Оператора ГТС Украины» обвинил российскую компанию в росте цен на газ в ЕС якобы из-за создания искусственного энергетического кризиса и злоупотребления доминирующим положением.
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