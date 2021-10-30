На Украине возмутились триллионной прибылью «Газпрома»

Ранее стало известно, что чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета с начала года составила 1,055 трлн рублей. При этом выручка компании выросла на 53,6% до 4,215 трлн рублей, а себестоимость продаж — на 9,1% до 1,992 триллиона.

«"Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», — написал Макогон в Facebook, добавив, что холдинг получил ее «за счет европейских потребителей».

Кроме того, глава «Оператора ГТС Украины» обвинил российскую компанию в росте цен на газ в ЕС якобы из-за создания искусственного энергетического кризиса и злоупотребления доминирующим положением.

