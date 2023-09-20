На севере Москвы выставили на торги офисное помещение

Столичные власти выставили на аукцион коммерческое помещение площадью 560 «квадратов» в Большом Коптевском проезде, дом 6 (район Аэропорт, САО). Об этом заявил ио руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Помещение находится в пятиэтажном здании. Его стоимость определится на онлайн-аукционе 9 октября. С тем участником торгов, кто предложит самую высокую цену, заключат договор, отметил глава департамента.

В 10-15 минутах ходьбы от здания расположена станция метро «Аэропорт». Помещение можно использовать в любом качестве, однако больше всего оно подходит для офиса в силу своих конструктивных и планировочных решений, а также местоположения. Объект находится на пятом этаже. В нем расположены кабинеты площадью от 16 до 50 «квадратов» и большой зал, разделенный на отсеки площадью от 12 до 34 квадратных метров. Кроме того, в помещении находятся комната отдыха, гардероб и три санузла.

Отправить заявку на участие в торгах можно до 28 сентября. Претендентам следует зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения о торгах имеются на столичном Инвестиционном портале.

