На Сахалине уточнили слова губернатора об аренде курильского острова Данией
Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова в беседе с РБК уточнила слова главы региона Валерия Лимаренко о планах датской компании Copenhagen Offshore Partners арендовать остров Шумшу в северной части Курил.
Ранее губернатор Сахалина заявил, что датчане намерены взять в аренду Шумшу и с помощью ветровой энергии производить водород. Отмечалось, что иностранная компания может инвестировать в проект до $2,5 млрд.
«Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использования лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — сообщила пресс-секретарь.
Литвинова добавила, что переговоры по проекту датской фирмы продолжаются, необходимо также пройти ряд процедур и получить сведения по ветровым характеристикам и объемам воды в месте строительства.
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