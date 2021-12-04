На Сахалине уточнили слова губернатора об аренде курильского острова Данией

Ранее губернатор Сахалина заявил, что датчане намерены взять в аренду Шумшу и с помощью ветровой энергии производить водород. Отмечалось, что иностранная компания может инвестировать в проект до $2,5 млрд.

«Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использования лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — сообщила пресс-секретарь.

Литвинова добавила, что переговоры по проекту датской фирмы продолжаются, необходимо также пройти ряд процедур и получить сведения по ветровым характеристикам и объемам воды в месте строительства.

