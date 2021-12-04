На Сахалине уточнили слова губернатора об аренде курильского острова Данией

Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова в беседе с РБК уточнила слова главы региона Валерия Лимаренко о планах датской компании Copenhagen Offshore Partners арендовать остров Шумшу в северной части Курил.

Глава Сахалина рассказал о желании фирмы из Дании арендовать курильский остров

Ранее губернатор Сахалина заявил, что датчане намерены взять в аренду Шумшу и с помощью ветровой энергии производить водород. Отмечалось, что иностранная компания может инвестировать в проект до $2,5 млрд.

«Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использования лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — сообщила пресс-секретарь.

Литвинова добавила, что переговоры по проекту датской фирмы продолжаются, необходимо также пройти ряд процедур и получить сведения по ветровым характеристикам и объемам воды в месте строительства.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:Курильские ОстроваДанияСахалин
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