Глава Сахалина рассказал о желании фирмы из Дании арендовать курильский остров

Как отметил глава региона, датчане рассчитывают на производство 120,2 тысячи тонн водорода ежегодно.

«Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т.д. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — рассказал Лимаренко.

Датская компания планирует поставлять произведенное топливо в Японию. Инвестиции в проект могут составить от 2 до 2,5 млрд долларов.

