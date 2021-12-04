Глава Сахалина рассказал о желании фирмы из Дании арендовать курильский остров
Компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать остров Шумшу в северной части Курил для производства водорода с помощью ветровой энергии. Об этом заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в беседе с РБК.
Как отметил глава региона, датчане рассчитывают на производство 120,2 тысячи тонн водорода ежегодно.
«Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т.д. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — рассказал Лимаренко.
Датская компания планирует поставлять произведенное топливо в Японию. Инвестиции в проект могут составить от 2 до 2,5 млрд долларов.
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