На Нижегородском НПЗ произошла авария из-за поломки детали компрессора
Авария произошла на нефтеперерабатывающем заводе «Нижегороднефтеоргсинтез» компании ЛУКОЙЛ из-за поломки детали на компрессоре. Об этом сообщает Ростехнадзор.
«Установлено, что 4 января ... на установке каталитического крекинга No1 ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сработала система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Вследствие этого был остановлен технологический процесс», — указали в ведомстве.
Ростехнадзор подчеркнул, что система сработала из-за механической неисправности детали компрессора, причины поломки уточняются. Проводятся ремонтные работы.
Ранее ЛУКОЙЛ сообщил о приостановке работы технологической установки на НПЗ в Кстове Нижегородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за аварии было снижено производство автомобильных бензинов. По данным СМИ, поломка произошла на иностранном компрессорном оборудовании, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru