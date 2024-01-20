На Нижегородском НПЗ произошла авария из-за поломки детали компрессора

«Установлено, что 4 января ... на установке каталитического крекинга No1 ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сработала система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Вследствие этого был остановлен технологический процесс», — указали в ведомстве.

Ростехнадзор подчеркнул, что система сработала из-за механической неисправности детали компрессора, причины поломки уточняются. Проводятся ремонтные работы.

Ранее ЛУКОЙЛ сообщил о приостановке работы технологической установки на НПЗ в Кстове Нижегородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за аварии было снижено производство автомобильных бензинов. По данным СМИ, поломка произошла на иностранном компрессорном оборудовании, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций.

