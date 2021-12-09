МВД захотело получить доступ к банковской информации
Министерство внутренних дел России подготовило проект закона, устанавливающего единый механизм получения банковских сведений по судебному решению для проведения доследственных проверок. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
По словам генерал-лейтенанта, у правоохранительных органов возникают сложности с получением составляющих банковскую тайну сведений, пишет RT.
«Неоднозначность толкования кредитными организациями ст. 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и ст. 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним», — отметил Курносенко в беседе с ТАСС.
В связи с этим в МВД разработали законопроект, в котором прописан единый «прозрачный» механизм получения информации в кредитных организациях по решению суда.
Проект закона также поможет быстрее расследовать дела о хищении банковских активов, отмечает Ura.ru. На данный момент МВД привлекается к таким делам только после отзыва лицензии у кредитной организации.
«К этому времени чаще всего все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а лица, совершившие противоправные деяния, скрылись», — подчеркнул начальник ГУЭБиПК.
Разработанные МВД поправки касаются своевременного информирования полиции о проводимых Центробанком проверках и обнаруженных нарушениях.
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