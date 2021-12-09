МВД захотело получить доступ к банковской информации

По словам генерал-лейтенанта, у правоохранительных органов возникают сложности с получением составляющих банковскую тайну сведений, пишет RT.

«Неоднозначность толкования кредитными организациями ст. 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и ст. 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним», — отметил Курносенко в беседе с ТАСС.

В связи с этим в МВД разработали законопроект, в котором прописан единый «прозрачный» механизм получения информации в кредитных организациях по решению суда.

Проект закона также поможет быстрее расследовать дела о хищении банковских активов, отмечает Ura.ru. На данный момент МВД привлекается к таким делам только после отзыва лицензии у кредитной организации.

«К этому времени чаще всего все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а лица, совершившие противоправные деяния, скрылись», — подчеркнул начальник ГУЭБиПК.

Разработанные МВД поправки касаются своевременного информирования полиции о проводимых Центробанком проверках и обнаруженных нарушениях.

