Муж главы Wildberries хочет получить половину в случае раздела имущества
Владислав Бакальчук, супруг главы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, заявил РБК, что в случае раздела имущества намерен получить половину доли маркетплейса.
«Как супруги — у нас 50 на 50. Нет брачного контракта. То есть все имущество делится пополам», — сказал он. Бакальчук однако выразил надежду, что ему удастся договориться с женой о разделе без суда.
Ранее юрист заявил, что основатели российского интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Муж главы Wildberries хочет получить половину в случае раздела имущества
- СМИ: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
- В Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
- Адвокат: При разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries
- СМИ: Байдену потребовалась экстренная помощь после ресторана
- Зеленский: Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее
- Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаеве
- Суд отказался отменить штраф рэперу Vasio
- Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
- Байден впервые за последние дни появился на публике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru