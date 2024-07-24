Муж главы Wildberries хочет получить половину в случае раздела имущества

Владислав Бакальчук, супруг главы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, заявил РБК, что в случае раздела имущества намерен получить половину доли маркетплейса.

Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем

«Как супруги — у нас 50 на 50. Нет брачного контракта. То есть все имущество делится пополам», — сказал он. Бакальчук однако выразил надежду, что ему удастся договориться с женой о разделе без суда.

Ранее юрист заявил, что основатели российского интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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