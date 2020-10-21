«Мультимедиа Холдинг», Unisound и Weborama займутся аудитом радиорекламы в интернете

«Мультимедиа Холдинг» — российский медиахолдинг, входящий в пятерку крупнейших медиахолдингов России, владеющий радиостанциями "НАШЕ радио", "ROCK FM", "Радио JAZZ", информационным агентством “НСН” и радио "ULTRA", международная дата-компания Weborama, специализирующаяся на решениях в области интернет-рекламы, и компания "Микро ИТ" первыми на рынке реализовали аудит серверного трафика радиовещания в интернете.



Совместная разработка позволит рекламодателям проводить аудит рекламных кампаний в интернет-вещании радиостанций. Для замера будут доступны такие метрики, как количество показов аудиорекламы, количество уникальных пользователей, прослушавших рекламу, география пользователей и статистика в разбивке на радиостанции.



«Ни для кого не секрет, что радио в интернете можно слушать не только на официальных ресурсах радиостанций, но и на различных агрегаторах; также некоторые пользователи слушают радио по прямой ссылке в своих desktop-плеерах и на других устройствах. Проблемой размещения рекламы в «неофициальном трафике» было отсутствие должного аудита, результаты которого можно было бы предоставить рекламодателю по итогам рекламной кампании и который необходим крупным рекламодателям и агентствам, просто потому что возможности такого аудита не существовало в принципе. Поэтому мы, объединив усилия с дата-компанией Weborama и нашим давним партнёром по интернет-вещанию — компанией «Микро ИТ», разработали техническое решение, которое теперь предлагаем рекламодателю. На сегодняшний день это первое и единственное решение, которое позволяет рекламодателю проводить охватные кампании в интернет-радиовещании сразу на всех площадках, и получать по ним аудит трафика» — рассказал заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Владимир Антипов.



Запуск аудируемых рекламных кампаний в онлайн-радиопотоке теперь доступен в рамках продуктов сейлз-хаусов «Мультимедиа Холдинга» и Unisound, которые первыми внедрили разработанное решение.



«Аудируемые серверные вставки – важное дополнение к рекламным продуктам Unisound. Формат занял основу наших пакетных предложений, дополненных роликами с баннером, голосовой рекламой, ремаркетингом и интеграциями в подкасты. В итоге бренды получают максимальный охват по оптимальной цене, таргетинги, клики и даже диалог со слушателем», – заявил генеральный директор Unisound Эдуард Рекачинский.



«Рынок ждал, когда аудит интернет-вещания радиостанций станет доступным, и мы рады первыми предложить рекламодателям наше совместное решение с компаниями «Мультимедиа Холдинг» и «Микро ИТ». Независимый аудит на радио реализован с помощью зарекомендовавшего себя на рынке ad tracking инструмента Weborama Campaign Manager. Клиенты смогут видеть статистику по размещению в своём личном кабинете, наряду с другими медиа-каналами» - уточнила директор по работе с клиентами Weborama Маргарита Чаплыгина.

